الكويت.. طالب لمعلم: أنت حمار.. ورد صادم من الأخير

09 نوفمبر 2019 - 09:52 ص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة ين معلم وطالب في الكويت.

وكان الطالب المراهق قد وصف معلمه بـ"الحمار"، ما أدى إلى غضب الأخير، ونشوب مشاجرة بين الاثنين، وسط العديد من الطلبة.

وتباينت الآراء بسبب المشاجرة، حيث اتهم البعض المعلم بتجاوزه، فيما رأى آخرون أن الطالب تعدى على معلمه بألفاظ لا تليق في حق أستاذه.



