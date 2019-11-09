تهديدات بـ"حريق شامل" حال تسليم "البشير" للجنائية الدولية

09 نوفمبر 2019 - 09:30 ص

هددت قوات مسلحة نظمها الرئيس المعزول، عمر البشير، بحريق شامل حال تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث صرحت فيما سبق قيادات بالحكومة الانتقالية بضرورة تسليم عناصر من النظام السابق وعلى رأسهم البشير للمحكمة الجنائية.

يذكر أن هذه القوات المسلحة تعرف باسم "الدفاع الشعبي" قوة شبه عسكرية أُنشئت مع صعود البشير للسلطة في العام 1989، وهي قوات احتياطية تعمل مع القوات النظامية، وتقدر بأكثر من 100 ألف عضو.

وفي بيان لها، قالت القوات: "لا نمانع بمحاكمة كل من ثبتت إدانته في جريمة من خلال القضاء السوداني"، مضيفًا: "محاولة محاكمة البشير خارج السودان سيكون لها ما لم يكن في الحسبان، وهذا يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد، ولا عذر لمن أُنذر".

وكان قد أصدر المجلس العسكري الانتقالي فور تسلمه مقاليد السلطة في البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، قرارًا قضى بحل قوات الدفاع الشعبي لكونها واجهة من واجهات النظام السابق.