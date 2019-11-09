تعرف على لاعب المنتخب الأوليمبي الذي طلب فايلر ضمه للأهلي

09 نوفمبر 2019 - 07:49 ص

أكد الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب أن بطولة الأمم الأفريقية - تحت 23 سنة - ستكون فارقة في حياة 2 من اللاعبين.



وقال "الخطيب" في لقاء مع برنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي "مهيب عبد الهادي" على شاشة "MBC مصر" : "هذه البطولة فارقة في حياة اثنين وهما أليو ديانج لاعب الأهلي .. وأسامة جلال لاعب إنبي".



وأضاف: "فايلر لم يستطع رؤية ديانج في المباريات الودية أو يجربه وكان يراه في التمرينات يؤدي بقوة لكن كان لديه مشكلة في الأداء الجماعي .. الآن وبعد تألق ديانج أعتقد أنه سيحصل على فرصة كبرى بعد عودته من منتخب بلاده".



وأضاف: "الأهلي يتابع أسامة جلال وبالذات فايلر الذي طلبه وأظنه سيكون قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للأهلي في حال تألقه ".



