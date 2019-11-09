لن تصدق ما قاله مرتضى عن صورة نجم الزمالك مع رمضان صبحي

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رمضان صبحي يحرج مرتضى منصور بتصريحات مفاجئة

نشر أحمد مرتضى - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - صورة لنجم الزمالك مصطفى محمد يحتفل مع نجم الأهلي رمضان صبحي بإحرازه هدفا في مرمى مالي بمباراة الافتتاح في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وقال "مرتضى" تعليقا على الصورة في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "اهم صور المباراة #الزمالك و #الاهلي قيمة اكبر بكثير من اي فتنه او تعصب عفواً انهم #مصر بكل القيم النبيلة ليكن مصطفى محمد و رمضان صبحي قدوه لجيل ينبذ التعصب و الجهل".

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