أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن ما يحدث للعرب

08 نوفمبر 2019 - 11:20 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه رأى حلما لو تحقق فهو نجاة للعرب، وإذا لم يتحقق فهو ويل للعرب من شر قد اقترب، وسيقضي على أغلب الجنس العربي قائلا: " فوجئت بهاتف في المنام بيقولي تخيل لو إحنا قسمنا عدد العرب على قسمين، كونا بنصفه حلف الدفاع العربي المشترك، والنصف الآخر تركناه لدفاع الدول عن نفسها".

