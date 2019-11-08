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تقرير أممي: 60 ألف طفل مهاجر دون معيل في إيطاليا

عرب وعالم

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين

المصريون ووكالات

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أفاد تقرير أممي بأن إيطاليا يوجد بها 60 ألف طفل مهاجر دون معيل، وجميعهم بحاجة لدعم حتى تجاوزهم سن البلوغ.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته الجمعة، كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف)، والمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح التقرير أن حوالي 60 ألف طفل مهاجر وصلوا إيطاليا بين عامي 2014 و2018 دون معيل لهم، وأنهم بحاجة لدعم حتى بلوغهم سن الرشد.
وأشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها المهاجرون الشباب وفي مقدمتها التمييز والعثور على وظائف ومشاكل البيروقراطية ونقص المعرفة القانونية.
وتضمن التقرير توصيات للسلطات الإيطالية وللاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني بخصوص المهاجرين. -

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