  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:15 ص
بحث متقدم
الخطيب وال الشيخ

«الخطيب» و«آل الشيخ».. عتاب المحبين أم «أشياء أخرى»؟

البرلمان

تعديل قانون الطفل.. جدل برلمانى ورفض حكومى

فرحة اللاعبين

مصر تفتتح البطولة الإفريقية بالفوز على مالي بهدف نظيف

مجلس النواب

تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون الجنسية المصرية

سد

إثيوبيا تعلن تشغيل هذا السد بعد شهرين

ارشيفية

«الشوباشي» هذا رأيي في وصف «الشعراوي» بالمتطرف

جنازة الفنان هيثم أحمد زكي

رسائل على هاتف «هيثم أحمد زكي».. هل كانت سبب وفاته؟

أرشيفية

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين

محمد صلاح

"لا أهتم".. صلاح يصدم متابعيه بهذا التصريح

هيثم زكي

رسالة مبكية من الأخ غير الشقيق لـ«هيثم أحمد زكي».. ننشر نصها

ميركل تعد واشنطن بلعب دور نشط بمعالجة الأزمات الدولية

عرب وعالم

ميركل
ميركل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

#

المصري يضع قدمًا بدور المجموعات في الكونفدرالية

#

يد الزمالك تتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة الإفريقية

#

أبطال إفريقيا.. صن داونز يسحق بطل سيشيل بخماسية

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، للولايات المتحدة بلعب "دور نشط" في حل المشاكل الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال ميركل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اختتم اليوم زيارة إلى ألمانيا استمرت يومين.
ونقل التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" عن ميركل قولها إن "برلين تعتزم لعب دور نشط لحل النزاعات الدولية".
من جانبه، دعا بومبيو ألمانيا إلى "النضال مع واشنطن من أجل الحرية"، قائلا: "يجب أن نعلم أن الحرية لا يمكن ضمانها".
وثمن بومبيو تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية وخليفة ميركل في زعامة حزب المحافظين، انغريت كرامب ـ كارنباو، التي أعلنت فيها عزم ألمانيا رفع النفقات الدفاعية في إطار الحلف الأطلسي إلى مستوى 2 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي القومي بحلول عام 2031.
وقال بومبيو إن "هذا الإعلان يشكل إشارة قوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
ولفت الوزير الأمريكي إلى أن "ناتو بحاجة إلى النمو والتغيير، وإلا فسيتجاوزه الزمن"، في تصريح يأتي بعد يوم من آخر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيه أن "الحلف يحتضر".
ورفضت المستشارة الألمانية تصريحات ماكرون التي أدلى بها في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية، ووصفتها بأنها "قاسية".
بومبيو الذي حل ضيفا على برلين ليشارك في احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار وتوحيد ألمانيا، أجرى مشاورات سياسية مع كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير المالية ونائب المستشارة الاشتراكي أولاف شولتس، إلى جانب لقائه بوزيرة الدفاع ورئيس حزب ميركل كرامب ـ كارنباور.
والأربعاء، استهل بومبيو زيارته إلى ألمانيا بلقاء الجنود الأمريكيين الموجودين بقواعد عسكرية بولاية بافاريا (جنوب شرق)، حسب ما أفادت السفارة الأمريكية في برلين.
جدير بالذكر أن بومبيو خدم بالجيش الأمريكي في ألمانيا خلال المراحل الأخيرة من "الحرب الباردة" المندلعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفائهم، من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وسقطت الحدود بين ألمانيا الشرقية والغربية، والتي كانت تعد الأشد حراسة في العالم أثناء الحرب الباردة، في ثورة شعبية سلمية في التاسع من تشرين ثان/ نوفمبر 1989.
ومن بين المواقع الرمزية لتقسيم ألمانيا بين الشرق الخاضع لروسيا والغرب الخاضع للحلفاء الغربيين، والتي سيزورها بومبيو، منطقة الحدود بين ولاية بفاريا وولاية تورينغن في منطقة هوف التي كانت في عهد ألمانيا الشرقية معبرا حدوديا بين جانبي ألمانيا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إثيوبيا.. بدء تشغيل سد مائي جديد بعد شهرين
» ترامب: أود حضور احتفالات ذكرى النصر الـ75 بموسكو
» غزة.. ارتفاع مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة
» بالفيديو .. «احتفاءُ مركزِ الفتوى? بالمولدِ النبويِّ الشريفِ»
» القبض على ماجدة أخطر تاجرة مخدرات بالوراق
» الاثنين.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
» انهيار منزل من 3 طوابق في بني سويف
» الإفتاء توضح حكم صيام يوم المولد النبوي
» المنتخب الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف
» صور صادمة لجثة "شهد" أثناء استخراجها من النيل
» خسائر بشرية في انفجار بمصفاة نفط سورية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:56 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه