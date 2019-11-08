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غزة.. ارتفاع مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على مسيرات العودة

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مسيرات العودة- أرشيفية
مسيرات العودة- أرشيفية

المصريون ووكالات

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ارتفع عدد المصابين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، على متظاهري مسيرات العودة شرقي قطاع غزة إلى 104.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) إن 41 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والشظايا، منهم طفلين وصف إصابتهما بالخطيرة.
وأضاف أن من بين الجرحى، 43 امرأة وطفلا ومسعفا.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة مختلفة، منها 29 أصيبوا بالرصاص الحي، شرقي قطاع غزة"، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.
وتوافد مئات الفلسطينيين، اليوم، نحو 5 نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.
ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة. 

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