البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار

08 نوفمبر 2019 - 10:00 م

أعلن البنك الدولي، الجمعة، موافقته على قرض للمغرب، بقيمة 300 مليون دولار، لتدعيم البلديات.



وقال البنك، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن القرض سيخصص لدعم مشروع يستهدف البلديات المغربية، من 2019 إلى 2024.



ويتعلق المشروع، بحسب المؤسسة المالية الدولية، بـ"تحسين الخدمات الحضرية، وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل".



وأضاف "يستهدف المشروع حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب، التي تشكل مجتمعة 80 بالمئة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد".



وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، بحسب البيان، "الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية، من خلال تعزيز أداء البلديات المغربية".



ويرى البنك الدولي، أن "تعزيز البلديات مالياً ومؤسسيا، هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة، بتقديم الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة".

