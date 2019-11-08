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بالفيديو .. «احتفاءُ مركزِ الفتوى? بالمولدِ النبويِّ الشريفِ»

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احتفل مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى? الإلكترونية هـ?ذا العامَ بمولدِ المصطفى? ?؛ حيث أعَدَّ تسجيلًا مصوَّرًا عنوَنَهُ بــ(هـ?ذا رَسُولُ اللهِ ?)، يستعرضُ فيه صفاتِ النبيِّ ? الخِلْقِيَّةَ وَالخُلُقِيَّةَ، ويُظهرُ كيف أَنَّ النبيَّ ? أروعُ مثالٍ يُحْتَذى? فِي حُسْنِ الخِلالِ، وجميلِ الخِصال.

ويؤكد الفيديو أيضا، وكيف كان ? أسوةً حسنةً في التعاملِ مع المسلمِ وغيرِ المسلمِ، وكيف أرسى? ? مباديءَ الإنسانيةِ على? هَدْي من تعاليم القرآن الكريم السمحة، وكيف كانت صِفاتُهُ الخِلْقِيَّةُ ?، وما آتاهُ اللهُ تعالى? من صفات الجمال والكمال.

يشاركُ في هذا الفيديو نخبةٌ متميِّزةٌ من أعضاءِ مركزِ الأزهرِ العالميِّ للفتوى? الإلكترونيةِ، ويَبُثُّهُ على? صفحاتِهِ الإلكترونيةِ هديةً نبَوِيَّةً لمُتابِعيهِ ولِلأُمَّةِ كلِّها؛ احتفاءً بسيِّدِنا رسولِ اللهِ ?.

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