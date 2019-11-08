» الاثنين.. الجامع الأزهر يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

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الطيب

الجامع الأزهر.

ينظم الجامع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، الاثنين المقبل.

ويتضمن الاحتفال كلمة لكل من الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

ويشمل الاحتفال مجلس علمي لقراءة كتاب "عرف التعريف بالمولد الشريف" للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري، لعضوي هيئة كبار العلماء، الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد.


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