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لهذا السبب.. أمير سعودي يرفض الاعتذار عن قبلة «أصالة»

عرب وعالم

أصالة
أصالة

فتحي مجدي

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أمير سعودى

أصالة

قبلة اصالة

عبدالرحمن بن مساعد

لم يكن الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، يعلم أن إقدامه على تقبيل رأس المطربة السورية "أصالة" سيضعه في مرمى انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ما دفعه إلى إصدار توضيح لموقفه.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الأمير وهو يقوم بتقبيل رأس "أصالة" خلال مشاركتها في ليلة "سهم" بموسم الرياض الفني، الأمر الذي أثار ضجة واسعة، قام على إثرها بالكشف عن ملابسات ما حصل.

وعلق الأمير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير  اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. وإلا مافعلته علنًا..".

وختم قائلاً: "أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

فيما سارعت "أصالة" من جانبها إلى نشر تغريدة، قالت فيها: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

غير أن ذلك لم يوقف ردود الفعل حيال هذا التصرف الذي لم يعجب الكثيرين، إذ علق أحدهم مطالبًا الأمير بالاعتذار عن ذلك قائلاً له: "يا سمو الامير ما فعلته خطأ سواء صديقة قديمة او جديدة وتمنيت انك تعتذر بدال ما تبرر هذا الفعل"، ليرد عليه قائلاً: "الاستغفار أوقع من الإعتذار".

بينما غرد حساب باسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، معلقًا: "من الخلفة محتار هي أخت أو مثل بناتك!الله يجيرنا مما جرالك!! هل هذا يعني أنه يحق لكل رجل يرى أمراءه مثل أخته أن يقبلها أو يقترب منها!! طرت ولا وقعّت كبيرة! لكن الله الكبير وبحركة بسيطة يكشف المتملقين!!".

ورد الأمير السعودي على التغريدة التي أعاد نشرها: "خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ .. واكرر .. أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب اليه.. ولكن أن يعظني أمثالك.. فشر البلية ما?? ".

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