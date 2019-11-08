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العثور على طالبة الصيدلة مقتولة بالجيزة

قضايا وحوادث

الطالبة القتيلة
الطالبة القتيلة

الطيب حسين

شهد احمد

اختفاء شهد احمد

جثة شهد احمد

عثر عدد من الأهالي بمحافظة الجيزة، على جثة الطالبة شهد أحمد، عقب اختفائها منذ يومين بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت الطالبة التي تدرس في كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتقيم بالعريش قد اختفت في ظروف غامضة، ولم يستدل على مكانها حتى عثر على جثتها في نهر النيل.

وتم العثور على جثة الطالبة وبجوارها شنطة بها المتعلقات الشخصية، مما أدى للتعرف عليها بحسب نفس المصادر.

وتبذل أجهزة الأمن جهودا مكثفة لفك طلاسم الجريمة التي كانت مثار جدل واسع حول أسبابها ودوافعها.


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