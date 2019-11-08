بالفيديو.. فنانة شهيرة تنجو من الموت على الدائري

08 نوفمبر 2019 - 05:20 م

كتب القدر حياة جديدة للفنانة هالة صدقي، بعد نجاتها من الموت اليوم الجمعة، إثر تعرضها لحادث سير رفقة أبنائها.

وشاركت "صدقي" مقطع فيديو عبر حسابها على "فيس بوك"، حيث وقع الحادث خلال طريقهم للمشاركة في بطولة للسباحة.

ووقع الحادث منتصف الطريق الدائري عند مطلع المعادي من أكتوبر، حيث كتبت: "من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ، فعلا لو ماشيه بسرعه كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص ، خلوا بالكم ، انا وولادي في حاله صدمه ، الحمد لله".