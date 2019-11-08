"لا أهتم".. صلاح يصدم متابعيه بهذا التصريح

صرح محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بأنه لا يهتم بما تتوقعه الجماهير، أن يقدمه خلال مباريات الريدز.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس: “كي أكون صادقًا لا أهتم بما بتتوقعه الجماهير مني، لأن ذلك يمكن أي يضع ضغطا كبيرا علي، ويؤثر على أدائي في الملعب، لأفعل ما أريد القيام به، وأنا سعيد طالما أسجل، والفريق يفوز”.

وعن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل، علق صلاح قائلًا: “الفوز على مانشستر سيتي لن يحسم فوز ليفربول باللقب، الدوري ما زال طويلا، نحن في نوفمبر”.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.