فتج تحقيق عاجل في حادث سفاجا المروع

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قضايا وحوادث

حادث سفاجا
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أحمد سالم

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ارتفع عدد الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا قنا الي 73 طالبًا ومرافق وتم تقديم الإسعافات الأولية لجميع الطلاب تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وان حالتهم مستقرة وجميع اصابات بسيطة.

وفي السياق ذاته، كلف المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر نيابة سفاجا الجزئية بالتحقيق في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا قنا وإصابة 37 طالب ومرافق بإصابات متفرقة اليوم الجمعة.

وقررت النيابة سماع أقوال المصابين وطلب تحريات المباحث حول أسباب الحادث وندب مهندس للمرور لإجراء المعاينة وبيان أسباب الحادث.

فيما أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خروج معظم الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "قنا- سفاجا" حيث كانت إصابات خفيفة وعبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح بسيطة، وأنه سيتم خروج باقي المصابين قبل نهاية اليوم الجمعة.

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