  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
حادث سفاجا

فتج تحقيق عاجل في حادث سفاجا المروع

أرشيفية

لهذا السبب.. التحفظ على شقة الراحل هيثم أحمد زكي

السيسي أثناء تفقده المشروعات

«السيسي» يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات مصر الجديدة

طلاب المدارس

الحكومة تكشف حقيقة تفشي "التيفود" بالمدارس

طائرة بدون طيار جنوب إيران

إسقاط طائرة بدون طيار جنوب إيران

مذبحة أسود لاستخدامها في السحر

مذبحة أسود لاستخدامها في "السحر الأسود".. في هذه الدولة

الاهلى

رسميا .. الأهلى والنجم الساحلى على ملعب "رداس" بتونس

النيابة العامة السعودية

90 مليون ريال.. قضية فساد جديدة بالسعودية

ليونيل ميسي

سبب غير متوقع يصعب تحليق الطائرات أعلى منزل "ميسي"

جيل الألفية

دراسة خطيرة: "جيل الألفية" مهدد بالموت المبكر

«السيسي» يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات مصر الجديدة

الحياة السياسية

السيسي أثناء تفقده المشروعات
السيسي أثناء تفقده المشروعات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يهنئ أبناء مصر بالخارج بالمولد النبوى

#

"السيسي يوافق" على مشروع جديد بين مصر و أثيوبيا

#

كاتب كويتي: السيسي سد مصر المنيع أمام وصول "الإخوان" للحكم

#

السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

السيسي

مصر الجديدة

الأعمال الانشائية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من احياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون، تلك المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس النواب يلتقي بالجراح العالمي "مجدي يعقوب"
» تعبئة عامة في بروكينا فاسو لمواجهة الإرهاب
» سكتة دماغية لمراهق بسبب الفيديو جيم
» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته
» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها
» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي
» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات
» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش
» زلزال يقتل 4 أشخاص ويصيب 70 شخصا بإيران
» دودة تأكل دماغ رجل بسبب إدمانه " الحلزون"
» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:06 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه