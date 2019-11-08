مذبحة أسود لاستخدامها في "السحر الأسود".. في هذه الدولة

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جنوب أفريقيا

السحر الأسود

أسود

أقدم مجهولون في جنوب أفريقيا على قتل عدد من الأسود في إحدى الحدائق العامة، لأجل استخدامها في عمليات سحر.

وكان صاحب الحديقة قد فوجيء بمقتل عدد 4 أسود، قام على تربيتهم طيلة 11 عاما، وذلك من خلال تسميمهم داخل أحد الأقفاص، عبر دجاج مسمم.

وبحسب وسائل إعلامية فقد نقلت عن صاحب الحديقة : إننا ربيناهم أنا وزوجتي وصاروا كأولادنا قبل أن ننجب.. هذا أمر مؤلم".

ويسعى الصيادون من خلال تسميم الأسود للحصول على أنيابهم ومخالبهم، لأجل استخدامها في عمليات سحر تعرف بـ " السحر الأسود"، حيث تنبه لهم كلاب الحراسة، فلاذوا بالفرار، قبل الحصول على أعضاء الأسود المطلوبة.

 


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