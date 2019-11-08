الحكومة تكشف حقيقة تفشي "التيفود" بالمدارس

08 نوفمبر 2019 - 02:49 م

نفى المركزالإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تفشي حمى التيفود، وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس.

وبحسب بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتفشي "حمى التيفود" بالمدارس، ولم يتم رصد أي حالات مصابة سواء "حمى التيفود"، أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلا عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة، أنه فور تداول أنباء عن وجود حالة اشتباه بإصابة الطلاب في إحدى المدارس؛ فقد تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لفحصها، مؤكدة على أن تائج المعمل والفحوصات كشفت صلاحية المياه وسلامتها، وعدم وجود أي حالات مصابة بحمى التيفود، لافتة إلى أنه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطلاب، وإجراء أعمال تطهير لدورات المياه والفصول.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم وضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية خلال العام الدراسي 2019- 2020؛ ذلك بما يضمن سلامة الطلاب، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تثقيف تلاميذ المدارس بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، والعناية بالمظهر العام والنظافة الشخصية، وعدم استخدام الخاصة بالغير، واستخدام أدوات شخصية، وعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين.