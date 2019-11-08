إسقاط طائرة بدون طيار جنوب إيران

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إيران

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الاهواز

أسقطت الدفاعات الصاروخية التابعة للجيش الإيراني، طائرة مسيرة كانت تحلق فى سماء ميناء "ماخشخر" بمدينة معشور جنوب أقليم الأحواز.

مصادر مسئولة قالت إن الطائرة بدون طيار كانت تحلق فى السماء، تمكنت الدفاعات الصاروخية من إسقاطها على الفور وفقا لما قالته وكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا"

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تعلن فيها إيران عن إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة الأحواز، حيث أعلن الحرس الثوري في 23 أكتوبر الماضي عن إسقاط طائرة بدون طيار (درون) مجهولة في قرية مقرنات في ناحية الشعيبية في تستر، شمال إقليم الأحواز.


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