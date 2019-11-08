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المشاط تستعرض إنجازات السياحة للبنك الأوربي لإعادة التعمير

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

البنك الاوربي

دعا البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD ، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى لقاء قيادات وموظفي إدارة السياحة والضيافة بالبنك، وذلك لإلقاء الضوء على التجربة المصرية في قيادة هذا القطاع الهام بأسلوب علمي أثمر عن تحقيق نجاحات كبيرة للسياحة المصرية محليا ودوليا.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم انجازه في قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن أرقام السياحة في عام 2018 كانت جيدة جدا وأن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018/2019 والتى بلغت 12,6 مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وقالت ان هذه الجهود انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report ) الذي صدر في سبتمبر الماضي، حيث تقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما حصلت مصر على المركز الأول في الترويج السياحي علي مستوي أفريقيا وفقا ل "‏Bloom Consulting " "بلوم للاستشارات" الشريك الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي المتخصص في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي بالدول.


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