» رئيس النواب يلتقي بالجراح العالمي "مجدي يعقوب"

08 نوفمبر 2019 - 02:16 م

التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالجراح المصري الدكتور مجدي يعقوب، في إطار حرص رئيس مجلس النواب على لقاء النماذج الوطنية من المصريين البارزين، ممن أثروا فى العالم بمختلف المجالات.

وخلال اللقاء، اطلع جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ‏على آخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية فى خدمة المصريين وغيرهم، والتي تحقق خيراً وفيراً ‏للبشرية كلها.‏

يشار إلى أن لقاء عبد العال مع مجدي يعقوب يأتي بعد أيام قليلة من موافقة ‏مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث ‏العلمي والابتكار والعلوم في مصر.‏