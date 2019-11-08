دراسة خطيرة: "جيل الألفية" مهدد بالموت المبكر

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علي محمود

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جيل الألفية

كشف باحثون أمريكيون، عن مشاكل صحية تهدد "جيل الألفية"؛ بشكل يجعله غير قادر على النجاح في الحياة، وعدم القدرة على العمل بكفاءة.

وذكر الباحثون، أن ما يسمى بجيل الألفية "الذين ولدوا في الفترة من 1981- 1996 "تنتظرهم آفاق حزينة؛ حيث إن هذا الجيل معرض لفقد الصحة بشكل أسرع، من الجيل السابق المعروف بـ"إكس" "الذين ولدوا ما بين عامي 1961- 1981".

وأوضحت الدراسة أن معدل الوفيات بين جيل الألفية أعلى بنسبة 40% عن الجيل السابق، حيث إن أبرز المشكلات الصحية التي تواجه هذا الجيل؛ هي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم، والاكتئاب الحاد، ونسبة عالية من حالات الانتحار، والموت المبكر؛ بسبب الجرعات الزائدة، وعلى الرغم من تميز "جيل الألفية" بالتعليم طبقا للدراسة، لكن المشلات الصحية تمنعهم من النجاح.

وحثّ الباحثون واشنطن أن تأخذ الأمر بعناية أكبر ، على أن ترصد تنبؤات مالية مبكرة، مع مراعاة السمات الصحية لجيل الألفية.


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