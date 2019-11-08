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"كن أنت المفتاح" مبادرة يدعمها منتدى صناع السلام والتنمية

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ليديا ديونيس
ليديا ديونيس

أمينة عبد العال

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السودان

كن انت المفتاح

منتدي صناع السلام

أعلنت الإسبانية  ليديا ديونيس ، مؤسسة مبادرة "كن أنت المفتاح" ،أن منتدى صناع السلام والتنمية سيكون وسيلة هامة نحو تفعيل مبادرة "كن أنت المفتاح"، والتي تناهض خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في برشلونة، وذلك ضمن كلمتها خلال فاعلية التحالف الدولي للسلام والتنمية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وصرحت "ديونيس" أن مبادرتها تهدف للتركيز على محاربة الكراهية الخاطئة ضد الإسلام على الإنترنت وعلى أرض الواقع في برشلونة. وشددت على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة من خلال المنتدى الذي اعتبرته وسيلة هامة لتحقيق تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وقال منسق المنتدى في السودان؛ سيف الدين سليمان، أن مبادرة "غصني شجرة" ستستمر تحت مظلة المنتدى، والتي تهدف للتعايش السلمي بين أطياف المجتمع السوداني. منعًا لحدوث عمليات إبادة جماعية كالتي حدثت في دول أفريقية أخرى.

وأضاف "سليمان" أن المبادرة قد ركزت على منع الصراع في دارفور وجبال النوبة من أن يصبح أكثر دموية تحقيقًا لوحدة النسيج الاجتماعي ونبذ الحرب والجهوية والتفرقة.

الجدير بالذكر أن منتدى صناع السلام والتنمية قد تم تدشينه وإطلاق الخطة الإستراتيجية له على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بمشاركة شباب من 12 دولة أفريقية وأسيوية وأوروبية، قاموا بعرض مبادراتهم التي نفذت والتي سيتم تنفيذها في إطار المنتدى، وتركز على بناء السلام وحل النزاعات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومبادرات لدعم التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتعصب.


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