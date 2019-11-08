  • الجمعة 08 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
حادث سفاجا

فتج تحقيق عاجل في حادث سفاجا المروع

أرشيفية

لهذا السبب.. التحفظ على شقة الراحل هيثم أحمد زكي

السيسي أثناء تفقده المشروعات

«السيسي» يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروعات مصر الجديدة

طلاب المدارس

الحكومة تكشف حقيقة تفشي "التيفود" بالمدارس

طائرة بدون طيار جنوب إيران

إسقاط طائرة بدون طيار جنوب إيران

مذبحة أسود لاستخدامها في السحر

مذبحة أسود لاستخدامها في "السحر الأسود".. في هذه الدولة

الاهلى

رسميا .. الأهلى والنجم الساحلى على ملعب "رداس" بتونس

النيابة العامة السعودية

90 مليون ريال.. قضية فساد جديدة بالسعودية

ليونيل ميسي

سبب غير متوقع يصعب تحليق الطائرات أعلى منزل "ميسي"

جيل الألفية

دراسة خطيرة: "جيل الألفية" مهدد بالموت المبكر

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

عرب وعالم

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"
أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

البطران تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة لهذا السبب

#

"كلب البغدادي" فى البيت الأبيض.. لهذا السبب

#

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

#

لهذا السبب.. "ترامب" يغير محل إقامته

أخبار السعودية

أصالة

بن مساعد

تقبيل رأس

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن سبب تقبيله لرأس الفنانة السورية " أصالة نصري".

وكتب بن مساعد على حسابه في تويتر : " الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم".

وأضاف :  سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير  اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. وإلا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وكانت ردود فعل واسعة قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيام بن مساعد بتقبيل رأس أصالة، ما دفع الأمير السعودي لأن يكشف عن حقيقة السبب لإقدامه على ذلك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس النواب يلتقي بالجراح العالمي "مجدي يعقوب"
» تعبئة عامة في بروكينا فاسو لمواجهة الإرهاب
» سكتة دماغية لمراهق بسبب الفيديو جيم
» بريطاني يرش" البنزين " علي الشرطة.. هذه عقوبته
» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها
» الجرجير يتسبب في أزمة كبد لرجل مكسيكي
» عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات
» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش
» زلزال يقتل 4 أشخاص ويصيب 70 شخصا بإيران
» دودة تأكل دماغ رجل بسبب إدمانه " الحلزون"
» مصر للشباب تستضيف مالى فى افتتاح أمم أفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:06 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه