"كاف" يفسخ تعاقده مع "لاجاردير"

08 نوفمبر 2019 - 01:30 م

فسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعاقده مع شركة لاجاردير الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد، والذى كان العقد ممتد حتى 2028.

"كاف" أصدر بيانا، لشرح أسباب فسخ التعاقد والتى تمثلت فى أن هيئة المنافسة المصرية وجدت أن التعاقد مع الشركة مخالف للقانون لأنه يستمر حتى 20 عاما دون أى مناقصة.

كما أن اللجنة الاقتصادية أعلنت بطلان التعاقد، بعد صدور حكمين من المحاكم الاقتصادية فى القاهرة يتهمان عيسي حياتو رئيس الاتحاد السابق، وهشام العمرانى السكرتير العام السابق، وتم تغريم كل منهم نصف مليار جنيه تم تخفضيها فيما بعد الـ 200 مليون جنيه