» صادم.. اغتصاب طالبة كفيفة على يد معلميها

08 نوفمبر 2019 - 11:28 ص

تعرضت طالبة هندية كفيفة في إحدى المدارس الداخلية، للاغتصاب على يد معلميها.

وكانت الفتاة قد أبلغت عمتها بما حدث لها، عقب الواقعة الصادمة بشهرين، لكن عمتها أبلغت الشرطة على الفور.

وقالت الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما إن معلمها الذي يبلغ من العمر 32 عاما، استدرجها إلى غرفة الموسيقى، وقام باغتصابها، منوهة أنه بعد 3 أيام جاء معلم آخر يبلغ من العمر 62 عاما، وكرر نفس الفعل.

وقامت المدرسة التي يعمل بها المعلمان بإقالتهما، حيث هربا ، فيما تحاول الشرطة القبض عليهما.

وكانت مظاهرات عارمة قد انطلقت في الهند ضد مقاومة الاغتصاب، عقب نشر بيانات تفيد باغتصاب 40 ألف حالة سنويا.