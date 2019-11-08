» العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش

08 نوفمبر 2019 - 11:05 ص

عثرت السلطات في جزيرة لا ريونيون الفرنسية علي يد سائح بها خاتم زفاف، بداخل سمكة قرش من فصيلة النمر، وتم التعرف علي الرجل من خلال خاتم الزفاف ، حيث أكدت السائحة البريطانية أن هذا هو خاتم زفاف زوجها، والذي ذهب للغوص بالقرب من ساحل الجزيرة.

في سياق متصل أكدت السلطات أنها ستؤكد علي هوية الضحية بعد إجراء اختبار الحمض النووي علي اليد.

يذكر أن السائح البريطاني 44 عاما كان في عطلة لمدة أسبوع مع زوجته في سان جيل بجزيرة لا ريونيون الفرنسية.