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العثور علي سائح مفقود داخل أحشاء سمكة قرش

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قرش النمر
قرش النمر

متابعات - أمينة عبد العال

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السائح البريطاني

قرش النمر

سائح مفقود

عثرت السلطات في جزيرة لا ريونيون الفرنسية علي يد سائح بها خاتم زفاف، بداخل سمكة قرش من فصيلة النمر، وتم التعرف علي الرجل من خلال خاتم الزفاف ، حيث أكدت السائحة البريطانية أن هذا هو خاتم زفاف زوجها، والذي ذهب للغوص بالقرب من ساحل الجزيرة.

في سياق متصل أكدت السلطات أنها ستؤكد علي هوية الضحية بعد إجراء اختبار الحمض النووي علي اليد.

يذكر أن السائح البريطاني 44 عاما كان في عطلة لمدة أسبوع مع زوجته في سان جيل بجزيرة لا ريونيون الفرنسية.


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