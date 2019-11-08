رجل أعمال شهير يكشف هذا الأمر عن شقيق هيثم زكي

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هيثم احمد زكي

كشف رجل الأعمال أشرف سعد، معلومة بشأن الشاب الراحل هيثم أحمد زكي الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح أمس أثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وكتب "سعد" عبر "فيس بوك"،  ده رامي اخو #هيثم_احمد_زكي  من أمه المرحومة هالة فواد ووالده رجل الأعمال عز بركات وهم جيراني فى لندن وكان على اتصال بأخيه هيثم".

وتابع"رحمة الله عليه حتى أيامه الأخيرة وللآسف علم بوفاة أخيه من الأعلام وحاول السفر اليوم لحضور جنازة أخيه ولكنه فوجئ انه تم دفنه".

وتوفى الشاب هيثم فى الساعات الأولى من صباح داخل شقته، اثر هبوط حاد بالدورة الدموية مما استدعى رجال الأمن لدخول منزله والكشف عن سبب الوفاة بعد عرضه على الطبيب الشرعى.  



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