» خاتم زواج مفقود يقود صاحبه إلي كنز ثمين

08 نوفمبر 2019 - 09:36 ص

بعد أن فقد "بول رينارد 44 عام"خاتم زفافه أثناء عمله بالحقل بالقرب من باليكاسل في أيرلندا الشمالية، طلب من صديقة "مايكل غوين 52 عاما" أن يساعده في العثور عليه، وبدلا من الخاتم عثر الصديقين علي كنز يحتوي علي 84 عملة نقدية تعود للقرن السادس عشر تقدر بحوالي 100 ألف جنيه إسترليني إلي جانب قيمته التاريخية.

ونشرت بعض الصحف المحلية عن العملات التي تم العثور عليها بأن أحداها هي عملية هنري الثامن النادرة للغاية وتقدر قيمتها بحوالي 5 آلاف جنيه إسترليني.