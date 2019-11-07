هذا ما قالته رضوى الشربيني عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

07 نوفمبر 2019 - 11:10 م

قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بارتداء ملابس سوداء؛ حدادًا على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كنت هطلع بلبس تاني خالص، لكن أنا وفريق العمل قررنا إن مش هيكون عندنا مقدمة بسبب وفاته".



وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الخميس: "ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، ويجعل مثواه الجنة"، لافتة إلى أنه لم يكن صديقها، وأنها رأته في حياتها 3 مرات فقط.

