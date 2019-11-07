مقتل 10 جنود في هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس
مقتل وإصابة 47 خلال تظاهرات اليوم بالعراق
لهذه الأسباب.. الكنيسة تعلن تجميد مسلسل "بابا العرب"
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الجيش المصري والقبرصي واليوناني يطالبون تركيا بالتوقف فورًا
فنان شهير يهاجم زملاءه بعد بكائهم على رحيل "هيثم زكي"
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بعد تشريحه.. سبب صادم وراء وفاة هيثم زكي يفعله شباب"الجيم"
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