حمدوك يشكل لجنة تحقيق في وفاة شرطي سوداني بالقاهرة

07 نوفمبر 2019 - 10:40 م

شكل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله بالقاهرة، والذي كان شاهدًا على عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن حمدوك عهد إلى اللجنة بالتحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة.

ومساء الثلاثاء، اندلعت احتجاجات بعدة مناطق من مدينة أم درمان، غربي الخرطوم، بعد الإعلان عن وفاة الشرطي، نزار نعيم، بالقاهرة في ظل ظروف غامضة.

وضمت اللجنة وكيل وزارة الخارجية، صديق عبد العزيز، ووكيل وزارة العدل سهام محمد عثمان، ووكيل وزارة الصحة، سارة عبدالعظيم.

وذكرت الوكالة السودانية أن اللجنة باشرت عملها باجتماع تحضيري، اتبعته بزيارة لمنزل أسرة الفقيد لأداء واجب العزاء ولقاء الأسرة.

والخميس، دعت اللجنة الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، إلى تشريح جثة الشرطي النعيم، والإعلان عن نتائج التشريح.

ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، عن "النعيم" تأكيده بأنه يملك أدلة على عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة.

وقدم "النعيم" استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد رفضه لأوامر بضرب المتظاهرين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن "اختفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، يونيو الماضي.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصا.

فيما حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.