» احتجاز مهاجم منتخب المغرب وزوجته بالسعودية

07 نوفمبر 2019 - 08:47 م

احتجزت شرطة مطار الرياض اللاعب حمد الله عبد الرزاق، مهاجم النصر السعودي والمنتخب المغربي، اليوم الخميس، بعدما دخل في مشادة مع موظفة بأمن مطار الرياض.

وفقا لقناة الإخبارية السعودية، فإن شرطة المطار احتجزت اللاعب بعد أن اتهمته موظفة الأمن تحمل رتبة رقيب بمهاجمتها لفظيا، بعدما طلبت مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وهو ما رفضه اللاعب المغربي.

وأضافت أن الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة التي حدثت، فجر اليوم الخميس، بعد أن قالت موظفة المطار: إن اللاعب تهجم عليها بألفاظ نابية وحاول الدخول إلى المنطقة الخاصة بتفتيش النساء فيما نفى اللاعب هذه الأقوال.

وتم منع حمد الله وزوجته من السفر، وذلك بعدما رفضت الموظفة التنازل عن حقها ليعودا إلى منزلهما في الرياض.