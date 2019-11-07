«الجنايني»: الجميع خلف المنتخب الأولمبي

07 نوفمبر 2019 - 08:35 م

تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمران المنتخب المصري الأولمبي الأخير المقام على ملعب بترو سبورت استعدادا لافتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال الجنايني: "الدولة بجميع مسئوليها وجماهيرها خلف المنتخب الوطني لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة"..

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على مستوى عال، متمنيا التوفيق للفريق.

وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.