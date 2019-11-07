«الجنايني» يواسي محمد طاهر: «المستقبل أمامك والقادم أفضل»

07 نوفمبر 2019 - 08:29 م

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخمسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مواساة طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة بسبب الإصابة.

واستبعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمة المنتخب بأمم إفريقيا تحت 23 سنة بسبب الإصابة.

وقام الجنايني لمؤازرة طاهر قائلا: "قدر الله وما شاء فعل .. المستقبل أمامك والقادم أفضل"

وتواجد رئيس اللجنة المؤقتة بمران المنتخب الأولمبي الختامي قبل مواجهة مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على استاد القاهرة الدواي رفقة الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة.