الموت يفجع الفنان أكرم حسني

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هيثم احمد زكي

الفنان أكرم حسني

توفي، منذ قليل، الكابتن حسني عبدالرحيم لاعب الزمالك السابق ووالد الفنان أكرم حسني.

وأعلن الفنان أكرم حسني خبر وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

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