الموت يفجع الفنان أكرم حسني

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أحمد سالم
توفي، منذ قليل، الكابتن حسني عبدالرحيم لاعب الزمالك السابق ووالد الفنان أكرم حسني.
وأعلن الفنان أكرم حسني خبر وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".
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