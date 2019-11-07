بعد القبض عليها..أرملة "البغدادي" تكشف معلومات "حساسة"

07 نوفمبر 2019 - 06:50 م

قال مسؤول تركي إن أرملة زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي كشفت عن الكثير من المعلومات عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي.

وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانيا محمود ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول ان علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي إن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

واضاف :لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم “الدولة”.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة الأربعاء عن اعتقال أرملة البغدادي.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة “أسرنا زوجته — أُعلن ذلك للمرة الأولى — لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر”.

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وانتقد أردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي قائلاً “أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية”. وقُتل زعيم تنظيم داعش في عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.