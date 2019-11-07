  • الخميس 07 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر وليبيريا

فجر السعيد

فجر السعيد تجري عملية جراحية خطيرة: "أستودعكم الله"

هيثم أحمد زكي

«فيروس نادر».. مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل هذا الشخص

طاهر

ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا

جانب من الجنازة

بالصور.. بكاء نجوم الفن في جنازة هيثم أحمد زكي

الملك عبدالله

بالأسماء.. الملك عبد الله يصدر تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى: المصريون موحدون قبل مجيء الرسول

حسام البدرى

تغييرات بالجملة فى تشكيل "الفراعنة" أمام ليبيريا

نجوم الوسط الفني فى انتظار جثمان الراحل هيثم زكي

ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا

الرياضة

طاهر
طاهر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ضربة موجعة لمحمد صلاح قبل جولة دورى الأبطال

#

شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي جنوب إفريقيا

#

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

#

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

المصريون

امم افريقيا

طاهر محمد

تعرض طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي، لإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، ستعيق مشاركته أمام مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويحاول جهاز المنتخب الأولمبى تجهيز اللاعب للحاق بما بقى من البطولة.

وتفيد لائحة البطولة بإمكانية استبدال أي لاعب مصاب قبل 24 ساعة من أول مباراة للفريق، ولم يحدد المنتخب موقفه من استعمال هذا الخيار حتى اللحظة.

وتشترط لوائح البطولة أن يتم إخطار اللجنة الطبية بالإصابة بشكل رسمي، والحصول على موافقتها لإجراء الاستبدال.

صاحب الـ22 عاما عاد لتوه من إصابة في الركبة، وشارك مع المقاولون في 3 مباريات هذا الموسم مع المقاولون العرب وسجل فيهم هدفا.

قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية شهدت استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بجانب محمد محمود لاعب الأهلي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربة موجعة للمنتخب الأولمبي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» «جاتوجاتو» حكمًا لمباراة المنتخب الأولمبي أمام مالي
» بالفيديو.. الكشف عن تميمة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» «البدري» يعلن تشكيل المنتخب أمام ليبيريا
» مدرسان يغتصبان طالبة "عمياء" داخل فصل المدرسة
» شوقى غريب: هدفنا التتويج ببطولة الأمم الأفريقية
» دينا الشربيني تنفعل في جنازة الراحل هيثم زكي.. لهذا السبب
» الأهلى يستأنف تدريباته الاثنين المقبل
» شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك
» مفاجأة.. فنجان من القهوة يوميا يحميك من هذا السرطان
» الزمالك ينعى الفنان الشاب هيثم أحمد زكى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه