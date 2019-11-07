إيران تطرد مفتشة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وكالات - الدويني فولي

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إيران

الإتفاق النووي

طرد

الطاقة الذرية

مفتشة

أعلنت إيران، إلغاء اعتماد مفتشة فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء رقابتها بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للقانون الدولي.

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فى بيان، إنه تم منع دخول إحدى مفتشات الوكالة الدولية إلى موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضى، بسبب التخوف من احتمال اصطحاب المفتشة لمواد "مشبوهة".

وأضافت المنظمة، أن أجهزة التفتيش أظهرت علامات إنذار لدى دخول المفتشة، ولذلك تم منع دخولها إلى الموقع، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية بالأمر، كما أعلنت إيران للوكالة الدولية أن تصريح المفتشة قد أصبح لاغياً.

ووفقًا لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة، فإن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة، بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها فى إيران.

وطردت إيران المفتشة وألغت اعتمادها لديهم، مبررة ذلك بتسببها في "إطلاق إنذار" ما أدى لمخاوف حول احتمال حيازتها لمادة مشبوهة وفقًا للبيان الصادر عن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية .

وشهدت الفترة الأخيرة، اختراق إيران للاتفاق النووي وتخفيض التزامتها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق.

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