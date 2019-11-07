معركة بين سياسيين في مطار دولي .. لهذا السبب

07 نوفمبر 2019 - 01:03 م

اندلعت مشاجرة بالأيدي بين مسئولين أوكرانيين في مطار كييف بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المطار.

ونشبت المعركة بين نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، وزعيم حزب معارض في مطار كييف.

واتهم زعيم الحزب المعارض النائب عن الحزب الحاكم بالعمالة لصالح روسيا، واستغلاله لصالة كبار الزوار، والإنفاق عليها من جيوب الشعب.

وكان النائب عن الحزب الحاكم، والذي يشغل رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الأوكراني إن الزعيم المعارض هاجمه بسبب قرار البرلمان باستيراد الكهرباء من روسيا.



