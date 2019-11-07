» شركة عالمية لتحليل أداء لاعبى الزمالك

محمد عبد الحارس
نجح نادى الزمالك فى إنهاء التعاقد مع شركة عالمية لتزويد النادى بأحدث منظومة للتحليل البدنى والفنى للاعبي الفريق الأول.
وبتلك الخطوة يعد الزمالك أول نادى خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة التى تعد الأحدث لدى الشركة.
وتوفر هذه المنظومة الترابط بين أحدث منتجات الشركة من:
أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7 ).
أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7 ).
أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision ).
أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS
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