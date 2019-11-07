مقتحم مطار الكويت: أنا المهدي المنتظر

هز مواطن اقتحم مطار الكويت بسلاح ناري مواقع التواصل الاجتماعي،وأثار حالة من الجدل بعد تهديده أمن المطار والصراخ بأنه "المهدي المنتظر".

وقد أحالت السلطات الأمنية في الكويت أحد المواطنين إلى جهاز أمن الدولة، إثر اقتحامه مطار الكويت بسلاح ناري في ساعة متأخرة من أول أمس الثلاثاء .

وفي التفاصيل، اقتحم مواطن المطار والذي يبلغ من العمر 30 عامًا، وكان يعمل بالمطار في وقت سابق، حيث أخذ يصرخ: "أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس"، وعلى الفور تم استدراجه إلى ساحة الطائرات ليتم السيطرة عليه من قبل رجال أمن المطار.