» تعليق مفاجيء من ريم البارودي على أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة ريم البارودي أنها لا تعرف أي شيء عن خلافات طليقها الفنان أحمد سعد مع زوجته السابقة سمية الخشاب إثر حصوله على حكم بحبسها 3 سنوات .
وقالت "ريم" في تصريحات تلفزيونية: "عندي حساب واحد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي عبر (انستجرام) وبالتالي لا أتابع ما يحدث بشكل يومي .. لا أعرف شيئا والأمر انتهى بالنسبة لي منذ سنتين".
واستدركت: "يتساءل البعض ما إذا كنت سعيدة بخصوص طلاق أحمد سعد وسمية وأقول (اللهم لا شماتة .. لست سعيدة ولست حزينة .. الأمر انتهى منذ عامين".
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