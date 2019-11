07 نوفمبر 2019 - 06:55 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حساب الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والتي قام بتغييرها قبل وفاته بأيام قليلة .



وغير "زكي" صورته عبر تطبيق "واتساب" إلى جملة تقول : "Let your faith bigger than your fear" أو "اجعل إيمانك أقوى من مخاوفك" والتي اعتبرها نشطاء تدل على كون الفنان الراحل كان يشعر بدنو أجله.



وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدوموية.