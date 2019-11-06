مفاجأة حول السيارات الكهربائية وأسعارها

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السيارات الكهربائية

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن السيارات الكهربائية لازالت في مرحلة التصنيع ، نافيا ما تردد حول تحديد أسعارها .

وأشار العصار، على هامش فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 12 بمشاركة 80 جهة مصرية وكويتية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية، إلى أن هناك محاولات لإثارة الرأي العام ، قائلا :" اللي قال على سعر معين عايز يرفع طموح المواطن وبعدين ينزله عشان الناس تحبط".

وأضاف:" أن السيارات لم يتم البدء في مرحلة التصنيع بعد؛ ولا يمكن تحديد أسعارها".


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