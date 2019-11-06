نشأت الديهي: مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المكونة من 40 دولة إفريقية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي، يغير المفاهيم ويرسى قواعد جديدة، حيث تحدث عن ضرورة إرساء حقوق الإنسان الشامل، وهي حق الإنسان في المأكل والمشرب والمسكن والملبس والصحة والتعليم.

وتابع، أن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، والدولة تنشأ فيلل وقصور وفي نفس الوقت تنشأ وحدات سكنية لمحدودي الدخل- المساواة والعدالة في الكتب، ربنا خلق الناس درجات-، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، كما أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.

وأوضح، أن مشكلة منتقدي حقوق الإنسان في مصر أنهم يبحثوا عن الحق في التظاهر والإضراب وقلة الأدب وزواج المثليين، معقبًا: "مشكلة خالد أبو النجا في مصر أنه مش عارف يتجوز راجل زيه، لا يجب اختزال حقوق الإنسان في قلة الأدب"، مشددًا على أن مصر بها أفضل منظومة لحقوق الإنسان في العالم، وما يجري في مصر الآن في مجال حقوق الإنسان غير مسبوق.


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