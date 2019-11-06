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الدوري الأوروبي.. أرسنال يتعادل إيجابيًا مع فيتوريا جيماريش

الرياضة

ارسنال
ارسنال

أمير سعد

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المصريون

أرسنال

فيتوريا جيماريش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة آرسنال الإنجليزي أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي، في اللقاء الذي جمع الجانبين اليوم في ملعب أفونسو هنريكيس ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي.

وأحرز شكوردان موصطافي الهدف الأول لفريق أرسنال في الدقيقة 81، ثم تعادل برونو دوارتي في الدقيقة 90، والوقت القاتل لصالح جيماريش البرتغالي.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط، بينما يتذيل جيماريش المجموعة برصيد نقطة.

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