انخفاض غير مسبوق بأسعار الذهب بشكل مفاجئ

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بنسبة كبيرة، وصلت إلى 9 جنيهات.

وقال نادي نجيب رئيس شعبة الذهب في، الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب عيار 21، انخفض إلى سعر 667 جنيهًا بمقارنة بسعر أمس.

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، إلى 571 جنيه، بينما سجل عيار 24 نحو 762 جنيهًا.

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، فإن أسعار الذهب العالمية، استردت جزء من خسائرها، خلال تعاملات اليوم حيث زاد الأوقية، اليوم بنحو 3.07 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1486.68 دولار في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وجاء ذلك بعد أن فقد سعر الأوقية نحو 26 دولارًا خلال تعاملات أمس، بنسبة 1.74%، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 1483.61 دولار مقابل 1509.82 دولار بنهاية تعاملات أمس الأول.