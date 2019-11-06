«بومبيو» يشكر «بن سلمان» ويحتفي بإنجاز سيغير الكثير

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المصريون

الزمالك

اشرف بن شرقي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكره لولي العد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب اتفاق الرياض.

وذكرت شبكة "العربية" أن "بومبيو شكر ولي العهد السعودي لتسهيل اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي".

وقال "بومبيو": "طرفا اتفاق الرياض أعطيا الأولوية للشعب اليمني وقدما مثالا مهما لإنهاء الصراع"، بحسب "العربية".

ويوم أمس الثلاثاء، شهدت السعودية توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.


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